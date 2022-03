Zeugen nach Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Innsbruck gesucht

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Fahrradunfall in Innsbruck nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr fuhr am Samstag eine 44-jährige Österreicherin mit ihrem Fahrrad am Radweg in Amras auf der Höhe der Roßaugasse in Richtung Osten. Eine 70-Jährige fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Die beiden stießen zusammen und stürzten. Beide verletzten sich leicht. Die 44-Jährige begab sich zwei Tage später in die Klinik und meldete den Unfall dann am Dienstag der Polizei.