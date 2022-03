Brand in Mülldeponie in Roppen: Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz

Roppen – Am Donnerstagnachmittag hat es in einer Mülldeponie in Roppen gebrannt. Zum Brand kam es in einer Halle, in der der Müll über Förderbänder transportiert, getrennt und zerkleinert wird. Gegen 15.25 Uhr fing Müll am Boden plötzlich zu brennen an. Das Förderband darüber und die Lichtanlage wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.