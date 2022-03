Arbeiter stürzte in Kraftwerk in Amlach von Leiter

Amlach – Ein 60-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Amlach verletzt worden. Der Mann stieg am Nachmittag gegen 15.40 Uhr in einem Kraftwerk auf eine Leiter. Dort wollte der Arbeiter Unterwasserkühler kontrollieren. Er stellte fest, dass ein Rohr beweglich war. Als der Österreicher dieses nach oben drückte, fiel die Leiter um.