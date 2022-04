150.000 Euro: Rekord bei Benefizauktion „Wasser zum Leben“

Innsbruck – Mit einem Rekordergebnis ist am Mittwoch die Benefizauktion „Wasser zum Leben“ zu Ende gegangen. In der Hypo Tirol Bank in der Innsbrucker Meraner Straße wurden zum letzten Mal Bilder von Bischof Reinhold Stecher versteigert. Es war mit einer Gesamtsumme von 150.000 Euro für 25 Bilder eine der beiden erfolgreichsten Auktionen. Eine ebenso hohe Summe war nur 2011 erzielt worden. Drei Bilder wurden zugunsten der Ukraine-Soforthilfe der Caritas versteigert. Sie wurden vom Bischof-Stecher-Gedächtnisverein zur Verfügung gestellt.