Schönwieser Einsatzzentrum bringt Gemeinde unter Zeitdruck

Schönwies – Wenn in Schönwies die Sirenen heulen, müssen sich die Einsatzkräfte eilig zwischen den Feuerwehrfahrzeugen umziehen – es fehlt an Duschen, Spinden und Lagermöglichkeiten, dafür gibt es Wasserflecken und Raumnot. 15 Jahre musste die Schönwieser Feuerwehr auf ihr neues Einsatzzentrum warten, seit November ist es im Bau – gestern lud die Neue Heimat Tirol, die das Gebäude für die Gemeinde errichtet, zur Firstfeier. „Die Freude bei uns ist groß, meine Leute sind richtig motiviert“, erklärt Feuerwehrkommandant Herbert Traxl, der voraussichtlich Anfang 2023 die ersten Einsätze und Übungen vom neuen Standort an der Landesstraße aus leiten wird. Mit den Feuerwehrlern übersiedelt auch die Bergrettung Schönwies-Mils-Imsterberg in den schmucken Neubau. Bisher war man im Keller des Gemeindesaals untergebracht, wie Bergrettungs-Chef Daniel Föger berichtet.