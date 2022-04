SVP-Parteileitung könnte Landesrat Widmann zum Rücktritt auffordern

Der umstrittene Landesrat Thomas Widmann könnte zum Rücktritt aufgefordert werden. © Böhm

Bozen – Vor der am Nachmittag beginnenden Sitzung der Parteileitung der Südtiroler Volkspartei verdichten sich die Gerüchte, dass Landesrat Thomas Widmann dort zum Rücktritt aufgefordert werden soll. Die Bürgermeister haben sich gestern Abend in einer Videokonferenz mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Parteiobmann Philipp Achammer für Ruhe in der Partei ausgesprochen und vor allem Landeshauptmann Arno Kompatscher den Rücken gestärkt.

Klar wurde dabei der Parteispitze signalisiert, dass es eine Spaltung geben werde, sollte weiter am Sessel von Landeshauptmann Arno Kompatscher gesägt werden. Zuvor haben sich Achammer und Kompatscher in einer gemeinsamen Aussendung an die SVP-Basis gewandt und an den Zusammenhalt appelliert: „Zum wiederholten Male wird derzeit über einen ,entweder- oder‘-Lagerkampf berichtet oder sogar über Neuwahlen spekuliert.

Dem stellen wir uns klar entgegen. Wir sind uns bewusst, dass es nun einen gemeinsamen Vorschlag braucht, um die Situation in- und außerhalb der Partei zu beruhigen. Diese Verantwortung übernehmen wir beide.“

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann weigert sich bekanntlich - wie von Landeshauptmann Arno Kompatscher gefordert - nach dem Entzug der Kompetenzen zurückzutreten. Er will weiter als Landesrat ohne Portefeuille in der Regierung bleiben und hatte in einem Pressestatement am Mittwoch Kompatscher den Ball zugespielt. Es liege am Landeshauptmann, die nächsten Schritte zu setzen – „also dem Landtag eine neue Zusammensetzung der Regierung vorzuschlagen und zur Abstimmung zu bringen".

Hintergrund der Streitigkeiten innerhalb der Sammelpartei ist die Veröffentlichung von Abhörprotokollen aus dem Jahr 2018 rund um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen der Konzessionsvergabe für den öffentlichen Busdienst in Südtirol. Teil der Protokolle sind abfällige Äußerungen einiger SVP-Politiker über Parteifreunde. So hat Widmann über Landeshauptmann Kompatscher gesagt: „Wir haben noch nie so einen schwachen Landeshauptmann gehabt, noch nie einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat."