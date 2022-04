Ukrainische Flüchtlingskinder 51 Tiroler Schulen zugeteilt

Die ersten ukrainischen SchülerInnen sind in Tirols Volks-und Mittelschulen bereits untergebracht. © APA/Fassbender

Innsbruck – An die 400 ukrainische SchülerInnen sind in Tirol angekommen. Es dauert im Schnitt ein bis zwei Tage, bis sie Tirols Schulen zugeteilt werden. 220 und damit die meisten wurden 51 Volks- und Mittelschulen in der Bildungsregion Mitte, also Innsbruck und Innsbruck-Land West, zugewiesen.

„Die ukrainischen Schüler werden integrativ beschult“, sagt ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Ziel sei es, die Schüler so rasch in den Klassenverbund zu integrieren. Parallel dazu besuchen manche Kinder Deutschförderklassen. 40 Prozent der ukrainischen Kinder wurden einer Deutschförderklasse zugewiesen. Besuchen müssen die Klassen jene Kinder, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen können. In 15 bis 20 Wochenstunden wird dort Deutsch unterrichtet, für Gegenstände wie Zeichnen, Turnen oder Musik werden die Kinder den Regelklassen zugeteilt.

Es habe sich ein Pool an freiwilligen HelferInnen gebildet, erzählt Palfrader. 60 bis 70 Leute, die Ukrainisch und Deutsch können, haben sich gemeldet. „Wir müssen Formalismen vergessen. Jeder, der Ukrainisch kann, kann in der Schule helfen“, sagt die Bildungslandesrätin. Wer also keine pädagogische Ausbildung hat, kann Lehrkräfte als muttersprachliche Assistenz unterstützen.

Wie gut ausgebildet die Kinder sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Dafür sei die Zeit in den Tiroler Schulen noch zu kurz. Schwer abschätzen lasse sich auch, wie viele Kinder von den Kriegswirren traumatisiert seien und etwaige psychologische Hilfe bräuchten.

Trotz Krieg bietet die Ukraine ihren geflüchteten SchülerInnen zum Teil Unterricht im Distance Learning an. Vorübergehend könnten ukrainische Kinder von ihren Eltern im Distance Learning betreut werden. „Man versucht, den Schülern einen Abschluss an einer ukrainischen Schule zu ermöglichen.“ Das heurige Schuljahr dauert in der Ukraine bis Ende Mai.

Wie lange die Kinder bleiben, kann die Bildungslandesrätin nicht abschätzen. Niemand kann das. Das erfordere höchste Flexibilität. Die will Palfrader auch gewährleisten. Die allerdings, die länger in Tirol bleiben, unterliegen der Schulpflicht. Ukrainische Kinder müssen dann die Schulbank drücken. Wann genau, ist offen.

Die Belastungsgrenze für die Schulen sieht österreichweit nicht nur die Lehrergewerkschaft erreicht. ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek räumte ein, dass nach zwei Jahren Pandemie das Lehrpersonal strapaziert sei. Gleichzeitig sorgt die Omikron-Welle dafür, dass viele Lehrkräfte ausfallen, weil sie selbst krank sind.