Landesrätin Leja gegen Quarantäne-Abschaffung, FPÖ hinter Walser

Rund drei Milliarden Euro hat Österreich fürs Testen ausgegeben. Jeder positiv Getestete muss jetzt fünf Tage in Quarantäne.

Innsbruck – Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser (ÖVP) forderte via TT, die Quarantäne-Vorschriften ganz abzuschaffen. Nicht der Staat, sondern der Patient möge entscheiden, ob er krank ist oder nicht und entsprechend lange zu Hause bleiben. Weil die Omikron-Welle und die Quarantäne-Regeln die halbe Wirtschaft und Spitäler lahmlegten, kürzte die Bundesregierung die Quarantäne von zehn auf fünf Tage unter bestimmten Auflagen.

Walsers Vorstoß kommt in der eigenen Partei nicht gut an. ÖVP-Gesundheitslandesrätin Annette Leja findet eine „Diskussion um die Abschaffung der Quarantäneregeln derzeit äußerst kontraproduktiv“. Dies erhöhe maximal den Druck in Richtung Krankschreibungen. Symptomlose würden die Gesundheit anderer gefährden, meint Leja. „Die Strategie jetzt zu ändern, bevor die Zahlen nicht auf sehr niedrigem Niveau sind, halte ich für entbehrlich.“