Zweifacher Kartenfehler wat schuld an Flugzeugabsturz in Sölden

Das Kleinflugzeug stürzte trudelnd am Gurgler Ferner ab.

Innsbruck, Sölden – Ende November sendete der Crash-Sensor eines französischen Kleinflugzeugs ein Notsignal nach Frankreich. Die Austro-Control in Wien startete darauf einen Erkundungsflug in den Bereich des Sölder Ramolhauses. Auf 2725 Metern Seehöhe befand sich dann in einer Schneerinne ein Flugzeugwrack mit zwei schwer verletzten Insassen.