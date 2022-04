Hager-Wild neue Vize: Reither Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe

Reith b. K. – Der Motor stottert in der Gemeinde Reith. Nachdem vergangene Woche die Liste „Reith erhalten – mitgestalten“ die konstituierende Sitzung des Gemeinderates platzen hat lassen, musste diese nun am Mittwochabend nachgeholt werden.

Auch die Ausschüsse hätten am Mittwochabend festgelegt werden sollen, aber hier war man sich schon wieder nicht einig. Jöchl wollte die Ausschüsse „wie schon in den vergangenen Perioden klein halten“, wie er sagt, und hat Dreierausschüsse vorgeschlagen. Diese sollten aus je einer Person der drei im Gemeinderat vertretenen Listen bestehen. Die Liste „Reith erhalten – mitgestalten“ wollte eine Aufteilung nach Mandatsstärke, womit sie mit zwei Personen vertreten gewesen wäre, die Bürgermeisterliste „Für Reith“ mit einem Vertreter und die LLW gar nicht. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, es geht also erneut zurück an den Verhandlungstisch. (aha)