TT-Tourentipp Kochental: Von Telfs aus in das Tal der Wilden

Telfs – „Die Wilden vom Kochental“ lautet der Titel einer Telfer Sage: Die sollen einst in besagtem Gelände oberhalb von Telfs in Höhlen gelebt haben und finden sich heute noch in der Telfer Fastnacht wieder. Am vergangenen Samstag haben wir eine Rundwanderung durch diesen markanten Geländeeinschnitt zwischen Telfs/Birkenberg und Buchen gemacht. Ein abwechslungsreiches und daher vor allem für größere Kinder ideales Unternehmen, das beliebig ausgedehnt werden kann.