Auto prallte in Kals gegen Brückengeländer: Lenker (17) verletzt

Kals am Großglockner – Ein 17-jähriger Autofahrer wurde Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Kals verletzt. Der Einheimische war gegen 6.20 Uhr auf der Felbertauernstraße in Richtung Lienz unterwegs. Im Bereich Unterpeischlach kam der Wagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer.