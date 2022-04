Streit in Innsbruck eskalierte: 25-Jähriger griff mit Fäusten und Messer an

Innsbruck – In einer Gemeinschaftsunterkunft in Innsbruck kam es Donnerstagfrüh zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen einem 25-jährigen Syrer und einem 25-jährigen Somalier. Die Männer dürften sich durch gegenseitige Faustschläge im Gesicht verletzt haben.

Der Syrer begab sich zur ambulanten Behandlung in die Innsbrucker Klinik. Als er wieder in die Unterkunft zurückkehrte, soll er laut Polizei versucht haben den in seinem Zimmer schlafenden Somalier mit einem Messer zu attackieren. Der Somalier habe den Angriff jedoch abwehren können, sei aber durch einen Faustschlag im Gesichtsbereich verletzt worden, hieß es.