Simply Red auf der Idalp, Osterfestival, Musicals: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die Poxrucker Sisters machen musikalisch Halt in Wörgl, der junge Kabarettist Christoph Fritz gastiert in Kufstein, „Gebrüllt vor Lachen" wird auch im gleichnamigen Theater in der Innsbrucker Arche*Ahoi, das Tarzan-Musical verwöhnt in Kufstein Augen und Ohren und Profi-Griller Tom Heinzle in Hochoetz den Gaumen – das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

© TT/APA