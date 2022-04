Arbeiter stürzte in Nauders in Schacht: Unfallursache geklärt

Nauders – Die Ursache für den schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Nauders vom späten Mittwochabend, bei dem ein 21-Jähriger im Zuge von Eisen- und Schalungsarbeiten zehn Meter in einen Schacht gestürzt war, ist geklärt: Dem jungen Mann war ein Kantholz, das sich in etwa sieben Metern Höhe gelockert hatte, direkt auf den Kopf bzw. Helm gefallen, teilte die Polizei am Freitag mit.