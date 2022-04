FPÖ warnt vor „organisiertem Betteln“ in Innsbruck

Innsbruck – Einen „neuerlichen immensen Anstieg von Angehörigen der organisierten Bettelmafia“ ortet FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel in Innsbruck. Aggressives, aufdringliches und gewerbsmäßiges Betteln ist in Tirol laut Landespolizeigesetz verboten. Dennoch seien „Angehörige dieser Gruppierung nun wieder in allen Stadtteilen aufhältig und belästigen die Bevölkerung, als angebliche Zeitungsverkäufer oder ohne irgendwelche Produkte“, sagt Federspiel. Nun würden wieder „Zustände“ wie vor 2018 drohen.