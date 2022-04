„Beim Osterputz muss nicht alles glänzen und strahlen“

Eines vorweg: Steril muss es nicht sein. „‚Gesund‘ genug geputzt ist dann, wenn kein sichtbarer Schmutz vorhanden ist. Es muss nicht alles glänzen und strahlen bzw. nach ‚Chemie‘ riechen“, erklärt Reinthaler. Am genauesten sollte man im Sanitärbereich und bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sein. So können in der Küche zubereitete Lebensmittel zum „trojanischen Pferd“ für Krankheitserreger werden und sie in den Körper schleusen. Allergikern empfiehlt Reinthaler, zur Bekämpfung von Hausstaubmilben auch Matratzen und Bettdecken zu wechseln.