Höfemuseum in Kramsach verzichtet heuer wieder auf Kirchtag

Daher setze die Museumsleitung auf kleinere Veranstaltungen, wie etwa den „Mittelaltertag“ am 29. Mai und den „Tag der Volksmusik“ am 3. Juli. „Beide Veranstaltungen sind so konzipiert, dass sie gut handhabbar sind – selbst bei kurzfristigen Änderungen und neuen Auflagen“, so der Kustos. Neu ist der Familientag, der in Zusammenarbeit mit den Kinderbetreuern vom TVB Alpbachtal stattfinden soll. An jedem Freitag im Juli und August wird das „Juppi Familienprogramm“ abgehalten. Das Programm richtet sich ausdrücklich an die ganze Familie, denn Eltern wie Kinder sollen einen gemeinsamen Tag in freier Natur erleben. Eine Besonderheit stellen drei Kräuterführungen im Frühling, Sommer und Herbst dar. Alle Infos: museum-tb.at (TT)