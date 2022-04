„Danke“ an die Tiroler Helfer bei Sicherheitsempfang

Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb sprach beim Sicherheitsempfang unter anderem über die Not in der Ukraine.

Zugleich richtete der Landeshauptmann seinen aufrichtigen Dank an die Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen im Land, die nicht nur in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie, sondern auch jetzt wieder alles für die notwendige Sicherheit tun:

Auch Elisabeth Rathgeb, Direktorin der Caritas der Diözese Innsbruck, stellt gerade das Miteinander in Krisenzeiten in den Mittelpunkt: „Die Not in der Ukraine und der Geflüchteten ist erschreckend und bewegt viele Menschen in Tirol. Wir erleben eine große Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Dafür bin ich sehr dankbar.“