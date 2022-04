Andreas Steibl: „Sein Lebenswerk in Ischgl liegt ihm am Herzen“

Eine Kündigungsanfechtung folgte. Nach einer ersten Verhandlungsrunde im November vor Arbeitsrichter Johannes Gasser am Landesgericht (LG) war man für weitere Gespräche auseinandergegangen. Diese waren offenbar nicht von Erfolg gekrönt. So trifft man nun am Freitag wieder am LG zusammen. RA Markus Orgler gestern auf Anfrage der TT: „Mein Mandant ist weiter an der Fortsetzung seiner erfolgreichen Arbeit interessiert. Sein Lebenswerk in Ischgl liegt ihm am Herzen.“ Demnach möchte Steibl weiter eine „gute konsensuale Lösung“ anstreben. Gibt es keine Lösung, folgt wohl ein Gutachten zur Sozialwidrigkeit. (fell)