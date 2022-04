Neuauflage im Test: Suzuki fährt den neuen S-Cross vor

Die optischen Neuerungen des Suzuki S-Cross finden wir sehr gelungen und im überarbeiteten Innenraum fühlen wir uns auf Anhieb wohl. © Lukas Letzner

Von Lukas Letzner

Entgeltliche Einschaltung

Inzing – Das Erste, das uns beim neuen Suzuki S-Cross auffällt, ist, dass er deutlich erwachsener wirkt als sein Vorgänger. Die Optik wurde komplett überarbeitet und vor allem die Front des Mittelklasse-SUV sorgt für ordentlich Wind. Mit seinem Vorgänger hat er diesbezüglich nicht mehr viel gemeinsam. Natürlich darf die Plastik-Beplankung bei so einem Grenzgänger nicht fehlen, daher trägt sie auch der S-Cross mit Stolz. Die leicht abfallende Dachlinie verleiht ihm, in Kombination mit den abgedunkelten Fenstern, einen sportlichen Look. Bei der Heck-Partie des neuen S-Cross sind wir uns allerdings nicht ganz sicher. Hier findet man extrem viel Kunststoff und den angedeuteten Unterfahrschutz. Ob einem das gefällt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Heckklappe des S-Cross öffnet ausschließlich manuell, dafür gibt sie ordentliche 440 Liter Stauraum frei. In dieser Klasse ein überdurchschnittlicher Wert.

Unter der Haube des S-Cross verrichtet immer ein 1,4-Liter-Benziner sein Tagwerk. In unserem Fall wurde er mittels Sechs-Gang-Handschaltung mit dem Getriebe verkuppelt. Der Antrieb leistet 129 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 235 Nm auf die Kurbelwelle. Der Motor geht recht munter ans Werk, wer ihn aber im oberen Drehzahlbereich hält, wird merken, dass er sein Tagwerk recht lautstark verrichtet. Das hängt natürlich auch mit der Karosserie und der Geräuschdämmung zusammen. Unterstützt wird der Verbrenner von einem 48-Volt-Startgenerator – der als Elektromotor dient – und einer Lithium-Ionen-Batterie. Dadurch wird der Verbrenner deutlich entlastet, kann zwischendurch sogar in den Segelmodus wechseln (dabei wird der Verbrenner ausgeschaltet), um im Stadtverkehr mitzuschwimmen, und kommt trotzdem auf ordentliche Beschleunigungswerte. In knapp 10 Sekunden erreicht man unser geliebtes IGL-Tempo-Limit. Außerdem hilft das alles beim Sprit-Sparen. Während der 14 Testtage genehmigte sich der Suzuki S-Cross etwas mehr als sechs Liter.

Gleich nach dem Einstieg werden wir von angenehm straffen Sitzen in Empfang genommen, die zudem einen guten Seitenhalt gewährleisten. Die Instrumente im Cockpit sind außerdem sehr übersichtlich und obwohl die Instrumententafel von Hartplastik dominiert wird, finden sich an den richtigen Stellen (zum Beispiel in der Tür, wo der Arm abgelegt werden kann) unterschäumte Materialien. In Anbetracht des doch recht günstigen Preises ist der Material-Mix durchaus okay. Ein Highlight ist das elektrische Glasdach, wodurch der Innenraum angenehm hell und freundlich wirkt.

Komplett überarbeitet wurde das Multimedia-System des Suzuki S-Cross. Der Neun-Zoll-Touchscreen (Serie ist ein Sieben-Zoll-Display) ist nicht mehr ins Armaturenbrett integriert, sondern steht als zentrales Element frei. Android Auto und Apple Carplay sind mit von der Partie, die neue Grafik wirkt sehr modern und die Bedienung fällt kinderleicht.

Weitere Ausstattungs-Highlights waren die Dual-Kamera-Bremsunterstützung, die andere Fahrzeuge und Fußgänger erkennt, gegebenenfalls vor einer Kollision warnt und eine Notbremsung einleitet. Außerdem mit an Bord: eine 360-Grad-Kamera, die beim Einparken unterschiedliche Perspektiven anbietet. Zu haben war unser S-Cross 1,4 Hybrid Allgrip flash ab 32.990 Euro. Einziges Extra: die „Sphere Blue Pearl Metallic“-Lackierung für 490 Euro.