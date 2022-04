Innsbruck – In der Nacht auf Samstag stürzte ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad in Innsbruck und verletzte sich dabei. Der Deutsche fuhr laut Polizei im stark alkoholisierten Zustand von der Universitätsstraße kommend in die Kaiserjägerstraße ein. Beim Abbiegen rutschte das Vorderrad weg und der 22-Jährige kam zu Sturz. Er wurde in die Innbrucker Klinik gebracht. (TT.com)