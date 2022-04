Neuer Toyota Aygo macht ein X für ein Plus vor

Das X steht dem neuen Aygo gut, doch ein + (Plus) stünde ihm besser. Von seinen beiden Vorgänger-Generationen unterscheidet er sich durch den technischen Unterbau, durch die neue Karosserievariante, durch die neuen Dimensionen und durch die veränderte Ausstattung. Nebenbei, nicht ganz unerheblich in diesem preissensitiven Segment, ist das Preisgefüge ein anderes.

Mit fünf Ausstattungsstufen hat Toyota den am 28. April am Markt startenden Aygo X versehen, wo sich zeigt, dass das Plus an Auto auch ein Plus beim Preis bewirkt. Der Aygo X ist ab 14.890 Euro bestellbar; Restposten des Vorgängers werden noch ab 10.890 Euro angeboten.