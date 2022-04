Scotland-Yard-Chefin Dick: Letzter Arbeitstag am 10. April

© Tayfun Salci via www.imago-images.de

London – Die umstrittene Chefin der Londoner Metropolitan Police hat in der kommenden Woche ihren letzten Arbeitstag. Das teilte Cressida Dick am Samstag per Twitter mit. Dick wurde im Februar gezwungen, ihren Rücktritt bekannt zu geben, nachdem ihr Londons Bürgermeister Sadiq Khan das Vertrauen entzogen hatte.