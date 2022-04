Siege für Kufstein, Wacker II und Reichenau: Grunddurchgang ist beendet

Innsbruck – Alle wichtigen Entscheidungen waren bereits zuvor gefallen. Seit Samstag ist der Grunddurchgang in der tt.com Regionalliga Tirol nun endgültig Geschichte.

Siegreicher Gercaliu-Einstand: Turbulent verlief die Trainingswoche beim FC Kufstein. Nach der Trennung von Kurzzeit-Coach Karl Schwarzlmüller übernahm Führungsspieler Ronald Gercaliu das Kommando. Ab Sommer gibt Denis Husic den Ton an. Beim Trainer-Debüt feierte Gercaliu gestern nicht nur einen 6:2-Erfolg beim SVI – der 36-Jährige traf auch per Freistoß. Dabei stand der Routinier nur wegen eines personellen Engpasses in der Startelf: „Trainer und Spieler – das ist schwierig. Ich werde mich bis zum Saisonende auf Ersteres konzentrieren.“