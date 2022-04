Sieg für Telfs Patriots im Tiroler Football-Derby gegen die Swarco Raiders

Die Raiders zeigten den Liga-Neulingen gleich einmal mit einem Touchdown, dass die Trauben in der AFL höher hängen. Doch davon ließen sich die Hausherren nicht beirren und schlugen innerhalb von nur sechs Minuten mit gleich zwei eigenen Läufen in die Endzone zurück. Die erste Führung für die Telfer in der neuen Spielklasse – und diese gaben die Hausherren auch bis zur Pause nicht mehr her, obwohl auch die Raiders mehrfach anschrieben. Mit dem Halbzeitstand von 24:21 für die von Quarterback Aaron Ellis angeführten Telfer gingen die Mannschaften schließlich zum Aufwärmen in die Kabine.