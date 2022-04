Immobilien: Inflation begünstigt Kreditnehmer

Es komme auf die Art des Zinssatzes an. Bei einem Fixzinssatz sei man gegen inflationsbedingte Zinserhöhungen auch langfristig geschützt. Bei einem Kredit mit variablem Zinssatz können sich solche Zinserhöhungen relativ rasch auf die Kreditzinsen auswirken, so Kirchmair. Für Immobilienkäufer laute die Empfehlung, sich die Kredite jetzt zu sichern. In der Branche werde damit gerechnet, dass die Zinsen für Baufinanzierungen dieses Jahr um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte steigen werden. Doch selbst bei einem leichten Anstieg seien die Konditionen noch immer hervorragend. Ob sich eine Umschuldung lohnt, müsse man im Vorfeld abchecken. Die Ersparnis durch die niedrigeren Zinsen sollte größer sein als die Kosten, die durch die Umschuldung entstehen. „Wegen der Grundbuchänderung oder der eventuellen Pönale entstehen bei der Umschuldung zusätzliche Kosten“, so der Branchenvertreter. Hier gehe es darum, durchzurechnen, welche Variante besser abschneidet. Je höher der ausstehende Kredit sei, je länger der Kredit noch laufen würde und je größer der Unterschied beim Zinssatz ist, desto eher ist eine Umschuldung wirtschaftlich sinnvoll.