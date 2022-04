Streit an Ampel in Innsbruck eskalierte: Lenker von Passant krankenhausreif geschlagen

Innsbruck – Eine Auseinandersetzung an einer Ampel in Innsbruck artete in der Nacht auf Samstag in eine heftige Schlägerei aus. Ein Autofahrer (25) wurde von einem Passanten krankenhausreif geschlagen. Dabei war er es gewesen, der zuerst die Fäuste sprechen ließ.

Aber von vorne: Gegen 5.20 Uhr morgens war der 25-Jährige auf dem Weg in Richtung Museumstraße und hielt an der Ampel in der Ing.-Etzel-Straße an. Plötzlich versuchte ein Unbekannter, auf der Beifahrerseite in das Auto zu steigen, was der Italiener noch zu verhindern wusste. Laut Polizei habe der Passant den Autofahrer dann weiter verbal provoziert, weshalb dieser bei der nächsten Ampel aus dem Pkw ausstieg und dem Mann ins Gesicht schlug.