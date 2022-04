Nach Übergriffen in Kinderdorf in Bayern: „Vertrauen wiedergewinnen"

München – Der SOS-Kinderdorf-Verein will Fälle von Übergriffen auf Kinder und Jugendliche in Bayern konsequent aufarbeiten. „Wir müssen unbedingt transparent sein und Vertrauen wiedergewinnen – nach außen, aber auch nach innen. Und das heißt insbesondere gegenüber den Kindern und Jugendlichen und gegenüber unseren Mitarbeitenden", sagte die Vorstandsvorsitzende Sabina Schutter im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in München.