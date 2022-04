Kreml und Kiew: Wie sich die Inszenierungen von Selenskyj und Putin unterscheiden

Hemdsärmelig und mit T-Shirt: So präsentiert sich Wolodymyr Selenskyj, seitdem Russland in seinem Land einen Krieg angefangen hat.

Putin ist in seinen Auftritten als Staatsmann "mal sportlich, mal elegant" unterwegs oder stellt die Unterstützung seiner Politik durch sein Volk etwa mit Sprechchören für den Staatschef zur Schau. Eine große Rolle spielen die gut kontrollierten staatlichen Medien, vor allem das Fernsehen. "Die staatlichen Medien erinnern an gute alte Zeiten, als Russlands Grenzen noch über den sogenannten Ostblock legitimiert wurden", beobachtete Zeitel-Bank. Die Propaganda landet laut der Wissenschafterin über das Bewegtbild direkt in den Wohnzimmern der Russen. Dabei werde der Hass gegenüber inneren und äußeren Feinden geschürt. Dies beeinflusse vor allem das Denken und Handeln der Landbevölkerung in dem dünn besiedelten, riesigen Flächenstaat.