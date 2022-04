Klarer Sieg zum Play-off-Auftakt: Habat zauberte für die Raiders

Innsbruck – Mit nichts weniger als der Ansage „Jetzt wollen wir Meister werden“ waren die Basketballer der Swarco Raiders Tirol gestern ins Play-off der zweiten Bundesliga gestartet. Und in Spiel eins der „Best of three“-Viertelfinalserie untermauerten die Innsbrucker ihre Ziele mit einer beeindruckenden Leistung.

Vor über 300 Zuschauern im Landessportcenter Tirol kamen die Raiders gegen die Mattersburg Rocks zu einem überlegenen 97:73-Heimsieg. Angeführt wurden die Gastgeber dabei einmal mehr von einem entfesselten Ziga Habat – der Slowene lieferte einen überragenden Abend ab, machte gegen die Burgenländer satte 36 Punkte sowie 17 Rebounds und elf Assists. Damit zauberte der Top-scorer der Tiroler Gruppe ein „Triple Double“ auf das Innsbrucker Parkett – Habat war in drei Wertungen zweistellig. Eine Top-Leistung.

Dabei waren die Grunddurchgangs-Sieger der Western Conference („Capital West“) noch recht verhalten in das Spiel gestartet. Nach einem ersten Abtasten gegen die Gäste, denen man im ersten Saisonspiel noch 80:101 unterlegen war, nahmen die Raiders immer mehr das Heft in die Hand und zogen nach einem 21:21 im ersten Viertel zur Halbzeit auf 41:37 erstmals davon. In Hälfte zwei brannte das Team rund um Habat und den zuletzt fraglichen Tim Deschner (18 Punkte) ein Feuerwerk ab.