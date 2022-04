Betrunkener Geisterfahrer fuhr in Wifi-Tunnel: Vier Verletzte bei Frontalkollision

Innsbruck – Alkohol war am Wochenende in Tirol bei gleich drei schweren Verkehrsunfällen im Spiel. Insgesamt gab es sechs Verletzte. Besonders heftig waren die Szenen, die sich in der Nacht auf Sonntag in der Unterführung beim Wifi in Innsbruck abspielten. Dort war ein Einheimischer entgegen der Fahrtrichtung in den zweispurigen Tunnel eingefahren und frontal mit einem Taxi zusammengestoßen. Ein nachfolgender Lenker (53) konnte ebenso nicht mehr schnell genug reagieren und prallte in das Taxi.