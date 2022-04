Bürgermeister-Stichwahl in Matrei am Brenner: Geir neuer Ortschef

Matrei am Brenner – Nach der Fusion von Matrei, Pfons und Mühlbachl wurde in der neuen Gemeinde Matrei am Brenner gewählt. Auf einen neuen Bürgermeister musste Matrei dabei noch warten. Aus vier Kandidaten schafften es zwei in die Stichwahl. Nun wurde am Sonntag erneut gewählt. Nun ist klar: Der neue Bürgermeister heißt Patrick Geir. Er gewann die Stichwahl am Sonntag gegen Christian Papes mit 53.1 Prozent. (TT.com)