Bürgermeister-Stichwahl in Matrei am Brenner: Warten auf Ergebnisse

Patrick Geir überrascht in Matrei am Brenner: In der Bürgermeisterwahl lag er mit 35,65 Prozent auf Platz eins. Christian Papes (27,87 Prozent) schaffte es mit nur 16 Stimmen mehr als Alexander Woertz in die Stichwahl. Nun geht es am Sonntag um die Frage, wer von den beiden Bürgermeister wird.