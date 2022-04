Banksy-Tür in Paris gestohlen: Acht Verdächtige vor Gericht

Die Tür wurde über ein Jahr später in Italien gefunden.

Paris – Rund drei Jahre nach dem Diebstahl einer Tür aus dem Pariser Bataclan-Club mit einem dem Künstler Banksy zugeschriebenen Bild müssen sich acht Verdächtige vor Gericht verantworten. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Justizkreisen erfuhr, sollen drei Verdächtige wegen Diebstahls in einer organisierten Bande und fünf Verdächtige wegen Verschleierung des Diebstahls in einer organisierten Bande angeklagt worden sein.