Zwei-Drittel-Mehrheit zeichnet sich ab: Orbáns Partei Fidesz führt deutlich

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán bei der Stimmabgabe am Sonntag.

Budapest – Bei den Parlamentswahlen in Ungarn hat sich am Sonntagabend ein Wahltriumph für die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz mit erneuter Zwei-Drittel-Mehrheit abgezeichnet. Nach Auszählung von 75 Prozent der Stimmen dürfte die Partei von Premier Viktor Orbán 135 Plätze im 199-köpfigen Parlament erhalten. Die oppositionelle Sechs-Parteien-Allianz "Egységben Magyarországért" (In Einheit für Ungarn) erhielt demnach 57 Sitze.