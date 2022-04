Tiroler Daniel Gastl gewinnt Bronze bei Ringer-EM

Budapest – Der Tiroler Daniel Gastl hat am Schlusstag der Ringer-EM in Budapest Bronze erobert. Der 29-Jährige vom RSC Inzing gewann am Sonntag in der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 97 kg seinen Kampf um Platz drei gegen Murat Lokiayev aus Aserbaidschan. Für Gastl ist die Bronzene sein bisher größter Erfolg. 2012 war er in Sofia U20-Vizeweltmeister geworden.