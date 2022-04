Amtsinhaber Vucic und seine Partei vor klarem Sieg bei Wahlen in Serbien

Belgrad – Bei den serbischen Präsidenten- und Parlamentswahlen hat sich am Sonntag ein klarer Sieg für die regierende Serbische Fortschrittliche Partei (SNS) von Staatschef Aleksandar Vucic abgezeichnet. Teilergebnisse sahen Vucic bei der Präsidentenwahl und seine SNS bei der Parlamentswahl deutlich in Führung. Vucic bestimmt seit 2012 in wechselnden Funktionen die Politik Serbiens. Er hatte die Parlaments- und Präsidentenwahl zusammenlegen lassen, um seine Vorherrschaft zu sichern.