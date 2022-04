Serbischer Präsident Vucic mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt

Belgrad – Der serbische Präsident Aleksander Vucic ist mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt worden und kann sich auch weiter auf starken Rückhalt im Parlament stützen. Dies geht aus den am Montag von der staatlichen Wahlkommission veröffentlichten Ergebnissen hervor. Demnach erhielt Vucic 58,9 Prozent der Stimmen, seine "Serbische Fortschrittliche Partei" (SNS) kam bei den gleichzeitig abgehaltenen Parlamentswahlen mit 43,1 Prozent der Stimmen auf 120 der 250 Sitze.

📽 Video | In Serbien bleibt alles beim Alten: Vucic wiedergewählt

Vucic' führender Herausforderer Zdravko Ponos zeigte sich trotz der klaren Niederlage optimistisch. Die Wahl sei "der Anfang vom Ende der Herrschaft Vucic'", sagte Ponos in der Nacht auf Montag. Er wies darauf hin, dass er in urbanen Zentren gut abgeschnitten habe und eine "Masse von jungen Leuten" habe mobilisieren können. Ponos kam in der Endabrechnung auf 18,1 Prozent der Stimmen und schnitt damit besser ab als das Drei-Parteien-Bündnis "Vereinigt für den Sieg Serbiens", das ihn aufgestellt hatte.