Jedes vierte Tiroler Gymnasium betreut derzeit ukrainische Schüler

Hofer drängt jetzt auf rasche und unbürokratische Unterstützungsmaßnahmen für die Tiroler Schulen. Sein Appell: 1.) Aufstockung des schulischen Unterstützungspersonals, vor allem im Bereich der Schulpsychologie und Sozialarbeit, um bei der Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse helfen zu können. 2.) Die Zuweisung ausreichend vieler Lehrpersonen für den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache. 3.) Die unbürokratische Anstellung von ukrainischsprachigen Lehrpersonen, um so geflüchtete Kinder und Jugendliche auch in ihrer Muttersprache unterstützen zu können. 4.) Das ukrainische Bildungsministerium stellt seit Kriegsbeginn ein hochentwickeltes Online-Schulangebot für alle Klassen und die meisten Fächer zur Verfügung. Besonders Kinder und Jugendliche in Abschlussklassen brauchen Endgeräte, um an diesen Online-Angeboten teilnehmen zu können. (TT)