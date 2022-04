Pflege und ungerechte Behandlung: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Im März machten Pflegekräfte vor 20 Spitälern und Altenheimen darauf aufmerksam, dass man am Limit sei. Pflegebetten stehen in Tirol leer, am Landeskrankenhaus Innsbruck sind 118 Vollzeitpflegestellen offen. Liste-Fritz-Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wird über dringende Reformen sprechen. Martin Schatz war viele Jahre Pfleger im Behindertenbereich und zuletzt im Altenheim. Jetzt ist er ausgestiegen und erzählt, warum.