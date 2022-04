Telfs nach Auftakt-Erfolg über Raiders zwischen Genuss und Selbstkritik

Telfs – „Wir hätten es uns nicht besser erträumen können“, holte ein überglücklicher Nick Kleinhansl (Headcoach Telfs Patriots) einen Tag nach dem 44:42-Heimerfolg in der AFL über die Swarco Raiders aus: „Am liebsten würde man den Moment einfrieren. Aber nächste Woche warten die Rangers und es gibt einiges zu tun.“

Die Situation bei seinem Pendant, Florian Grein (Raiders-Headcoach), konnte unterschiedlicher nicht sein. Der Ex-Running-Back verbrachte eine fast schlaflose Nacht und versuchte sich gestern, im Kreise seiner Familie, wieder aufzurappeln: „Es ist, wie es ist. Wir dürfen das Spiel eigentlich nicht verlieren. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht’s.“ Bereits am kommenden Samstag (16 Uhr) kommt mit den Vienna Vikings der Dauerrivale nach Innsbruck. Die Wiener besiegten die Znojmo Knights klar mit 43:14.

Zur selben Zeit, wenn das Duell Raiders gegen Vikings steigt, werden die Patriots in Mödling bei den Rangers gastieren. Und dort versuchen, den nächsten Schritt zu tun. Kleinhansl: „Wir haben 42 Punkte kassiert – in der Defensive und beim Kicking-Game müssen wir noch was tun. Es ist nicht alles perfekt gelaufen, obwohl unsere Offensive hervorragend aufgetrumpft hat.“