Inflation in Türkei steigt im März auf mehr als 60 Prozent

© Resul Kaboglu via www.imago-images.de

Protest gegen die steigenden Gas- und Energiepreise in Istanbul.

Ankara – Die Inflation in der Türkei ist im März auf mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 61,14 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 5,46 Prozent. Im Februar hatte der Anstieg rund 54 Prozent betragen.