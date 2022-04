Auto und Fahrrad kollidierten in Innsbruck: 41-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Montagfrüh gegen 7 Uhr fuhr ein 41-Jähriger in Innsbruck mit seinem Fahrrad auf der Arzlerstraße in Richtung Mühlau. An der Kreuzung mit dem Mühlauer Hauptplatz wollte der Mann links abbiegen. In dem Moment bog ein Autolenker, der von Mühlau kam, nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß.