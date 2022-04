Streit in Südtiroler SVP geht weiter: Landesrat Widmann tritt nicht zurück

Bozen – Thomas Widmann bleibt vorerst in der Südtiroler Landesregierung – obwohl Landeshauptmann Arno Kompatscher ihm die Kompetenzen als Landesrat für Gesundheit entzogen und ihn zum Rücktritt aufgefordert hat. In einer Pressemitteilung am Montag hieß es: „Ich lege Wert darauf mitzuteilen, dass ich für die Dauer, in der mir als Landesrat keine spezifischen Kompetenzbereiche zugeordnet sind, auf meine Funktionszulage als Landesrat verzichten und den Betrag für ein Sozialprojekt der Landesverwaltung spenden werde.“