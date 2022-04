Lkw rutschte in Sellrain rückwärts in Baugrube, Fahrer verletzt

Sellrain – In Sellrain ist am Montagvormittag ein Lkw-Fahrer bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Sein Fahrzeug war ins Rollen geraten und rückwärts in eine Baugrube gestürzt. Der 48-jährige Österreicher wurde zwischen Führerhaus und Boden eingeklemmt und erlitt tiefe Schnittwunden an den Unterschenkeln, so die Polizei.