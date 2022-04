Klimabericht fordert radikale Maßnahmen: „Jetzt oder nie“

CO2-Budget für 1,5-Grad-Ziel droht bald zu erschöpfen

Die Botschaft im dritten Teil des Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) an die Entscheidungsträger ist klar: Ohne eine Verstärkung der Maßnahmen werden die Treibhausgasemissionen (THG) auch nach 2025 steigen, eine durchschnittliche globale Erderwärmung von 3,2 Grad bis 2100 das Resultat sein. Ein Lichtblick: die Wachstumsrate in dieser Periode war zumindest niedriger als zwischen 2000 und 2009, trotzdem könnte das CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel bald erschöpft sein.

Und zwar dann, wenn die globalen CO2-Emissionen weiterhin so hoch sind wie bisher, ist es vor 2030 soweit. Die Gesamtemissionen im Zeitraum seit Beginn der Industrialisierung im Jahr 1850 bis zum Jahr 2019 aus Industrie für fossile Brennstoffe, Land- und Forstwirtschaft und anderen Bereichen der Landnutzung (AFOLU) werden auf rund 2.400 (±240) Gigatonnen CO2 geschätzt. Der Beitrag in der Periode von 2010 bis 2019 beläuft sich auf etwa 410 GtCO2 (±30), das sind mit 17 Prozent mehr als ein Sechstel der Gesamtmenge. Ebenso entsprechen diese 410 GtCO2 in etwa dem verbleibenden Kohlenstoffbudget zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius (Canadell et al., 2021). Für 2019 ging man von 59 GtCO2 aus (plus/minus 6.6 GtCO2), wäre das die durchschnittliche Emissionsrate für darauffolgenden Jahre, wäre das Budget 2026 aufgebraucht.

Es sind nur 24 Länder, die ihre THG-Emissionen seit mehr als einer Dekade reduziert haben, jedoch ist ein genaue Bewertung bei manchen davon wegen Unsicherheiten bei den Emissionsniveaus und Veränderungen im Zeitverlauf schwer, heißt es von den Autoren des Berichts. In der Periode von 2010 bis 2015 hätten immerhin 43 von 166 Ländern eine absolute Entkopplung der konsumbasierten CO2-Emissionen vom Wirtschaftswachstum erreicht, also trotz BIP-Wachstum ihre Emissionen zumindest stabilisiert oder reduziert. Eine Gruppe von Industrieländern, darunter einige EU-Staaten und die USA sowie einige Entwicklungsländer wie Kuba haben demnach sogar die absolute Entkopplung der verbrauchsbedingten CO2-Emissionen vom BIP-Wachstum erreicht. Wie auch immer: Insgesamt wurde die so erzielten Reduktionen durch den Anstieg in anderen Teilen der Welt überholt.

Jedoch gilt es bis Mitte des Jahrhunderts insgesamt CO2-neutral werden. "Wie soll das erreicht werden?", lautet daher die wichtigste Frage - und die Antwort darauf ist einer der Schwerpunkte im dritten Sachstandbericht der IPCC. "Mit den richtigen politischen Maßnahmen, Infrastrukturen und Technologien, die eine Änderung unseres Lebensstils und Verhaltensweisen zu ermöglichen, können wir die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 40 bis 70 Prozent senken", sieht Priyadarshi Shukla, Ko-Vorsitzende der IPCC-Arbeitsgruppe III, ein erhebliches ungenutztes Potenzial.