Abschluss verlief holprig: Trotzdem reichte es für WBC Tirol zu Platz eins

Innsbruck – Krank, verletzt, beruflich verhindert: Auf diesen unappetitlichen Cocktail hätten die Wasserballer des WBC Tirol am vergangenen Wochenende gerne verzichtet. Die Ausfälle von mehreren Stammspielern bedeuteten eine arge Schwächung für die abschließende Bundesliga-Sammelrunde in Wien. Die Folge: zwei Niederlagen aus drei Spielen. „Das war schon ein bisschen ein Dämpfer“, zog auch Kapitän Christophe Koroknai ein durchwachsenes Fazit.

Und dennoch reichte der eine Triumph über Salzburg für Platz eins im Grunddurchgang. Der den Vorteil impliziert, dass die Innsbrucker Ende Mai im Play-off-Halbfinale (best of three) gegen Salzburg mit einem 1:0-Vorsprung starten. „Wir wollen schon im ersten Spiel in Salzburg den Sack zumachen“, verdeutlichte Spielertrainer Zoltan Adam.