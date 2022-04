Lust auf ganz viel Freude, Frühling & Firnschnee im AQUA DOME

Oben noch Schnee, unten schon Frühling. Nie ist das Ötztal so vielfältig wie zu Ostern. Wer einmal auf Firnschnee in Sölden gefahren ist, weiß, dass Schnee nicht gleich Schnee ist. Über Firn lässt sich beinahe schwerelos gleiten, griffig und geschmeidig zugleich. Ein genussvolles Ski-Erlebnis für Frühjahrs-Skifahrer. Nachmittags geht’s ab in den Liegestuhl zum Sonne tanken. Wer noch fit ist, steigt alternativ aufs E-Bike! Wann und wo sonst kann man Skifahren und Biken an einem Tag? Eine ganze Flotte neuer, hochwertiger E-Bikes wartet im AQUA DOME auf den ersten Ausritt. 850 Kilometer (und 35.000 Höhenmeter) mit allerlei Routen sowie Bike & Hike-Strecken wollen entdeckt werden. Aber E-Biken ist auch optimal für Anfänger: Im Tal etwa führt der 52 Kilometer lange Ötztal Radweg abseits der großen Straßen ganz gemütlich durch wilde Felslandschaften, an idyllische Orte und oft entlang der Ötztaler Ache. Einsteiger wie Profis: Die neuen geführten E-Bike-Touren im AQUA DOME machen Lust auf diese umweltfreundliche und sportliche Art der Fortbewegung.