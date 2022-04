Ostern in der Silberstadt

Kinderschminken, Riesenosterei-Bemalen, den Osterhasen treffen, am Ostergewinnspiel teilnehmen und viele Attraktionen mehr – in Schwaz garantiert ab Freitag eine kunterbunte Osterwelt für Kurzweil. © Stadtmarketing Schwaz

Hier kommen Kinder garantiert auf ihre Kosten: Bei der Schwazer Osterwelt können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen – bei den Bastel-Stationen und beim Bemalen der Riesen-Ostereier. Außerdem können sie ihre eigenen Palmbuschen binden und ein lustiges Foto mit dem Osterhasen-Maskottchen schießen. Auch die beliebten Glitzer-Tattoos sowie ein großer Kletterturm werden wieder angeboten.

Entgeltliche Einschaltung

Mit etwas Glück gewinnen

Im Zuge der Osterwelt sind in der Innenstadt außerdem „Osterlämmer“ unterwegs, die kleine Päckchen mit Oster-Süßigkeiten an die Besucher verteilen. Viele der Päckchen sind mit einem Gewinn-Sticker markiert und können sofort gegen einen Preis eingelöst werden. Ein Besuch der Osterwelt lohnt sich also doppelt!

In Schwaz garantiert ab Freitag eine kunterbunte Osterwelt für Kurzweil. 1 von 2 © Stadtmarketing Schwaz © Stadtmarketing Schwaz >

Handeln wie die Großen

Eine weitere Kinder-Aktion, die im Zuge der Osterwelt stattfindet: Beim Kinderkoffermarkt können die Kleinsten selbstständig kaufen und verkaufen. Dazu werden alte und neue Koffer als Verkaufsflächen verwendet. In den Koffern präsentieren die Kinder gebrauchte Spielsachen, Bücher, Kleider und vieles mehr und laden somit zum Stöbern ein. Der Kinderkoffermarkt findet am Samstag, den 9. April von 9 bis 12 Uhr vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt statt.

Die Osterwelt kann kostenlos besucht werden und ist am Freitag, 8. April, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 9. April. von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Schwazer Handwerksmarkt kommt wieder: am Freitag, 8, April, von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 9. April, von 9 bis 12 Uhr. © Stadtmarketing Schwaz

Selbstgemachtes und Kreatives

Der beliebte Schwazer Handwerksmarkt startet wieder!

Wer noch auf der Suche nach einem Oster-Geschenk ist, wird hier bestimmt fündig: Am 8. und 9. April findet heuer zum ersten Mal der Schwazer Handwerksmarkt statt – ein wahrer Geheimtipp für Liebhaber besonderer Märkte! Einzigartige Produkte, Handwerkskunst und kreative Ideen runden dieses Osterwochenende in der Schwazer Innenstadt ab.

Alle Informationen, Termine und Aussteller werden laufend auf www.markt.schwaz.at aktualisiert.

Beim Abendshopping am 6. Mai locken viele Geschäfte mit speziellen Aktionen und Rabatten. © Stadtmarkting Schwaz

Frühlingshaftes Abendshopping

Das Highlight für alle Nachtschwärmer und Shopping-Fans: Am 6. Mai kann in der Schwazer Innenstadt wieder bis in die späten Abendstunden nach Lust und Laune geshoppt werden.

Rabattaktionen, Live-Musik uvm. stehen am langen Einkaufsabend in Schwaz auf dem Programm. Für besondere Unterhaltung sorgen spektakuläre Show-Einlagen und Tanzaufführungen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Besonders auf ihre Kosten kommen Sparfüchse und Schnäppchenjäger.

Regionaler Frischemarkt Wer regional und frisch einkaufen möchte, ist hier genau richtig: Obst und Gemüse, Milchprodukte, selbstgebackenes Brot, Speck- und Wurstwaren u. v. m. bieten regionale Produzenten am Schwazer Frischemarkt an. Für jeden Geschmack ist das Richtige dabei! Nächster Termin: Samstag, 30. April.

Einarrson und Locher treten live im SZentrum auf

Der Isländer Thorsteinn Einarsson zählt mit seinen Hits „Leya“, „Kryptonite“, „Galaxy“ und „Swingset“ zu den markantesten Stimmen des Landes. Am Fr., 29. April tritt er im SZentrum auf. Am Sa., 30. April kann man hautnah erleben, was „Hamweh“ – der neuen Albumtitel – für Martin Locher bedeutet. Tickets und Informationen unter www.lindmermusic.at.